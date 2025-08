Atalanta-Lookman, è rottura. Il club rifiuta l'offerta dell'Inter, lui cancella tutte le foto in maglia Dea

(Adnkronos) - Ademola Lookman va allo scontro con l'Atalanta, dopo il rifiuto dell'offerta dell'Inter da parte del club bergamasco. La proposta di 45 milioni più bonus inviata dai vicecampioni d'Europa nei giorni scorsi è stata respinta e la Dea ha formalizzato con una mail la "non accettazione della gentile offerta". I discorsi tra Inter e Atalanta erano andati avanti durante la settimana: il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta aveva spiegato che Lookman è ritenuto un profilo adatto e interessante per la squadra allenata da Cristian Chivu. "Nel giro di 2-3 giorni arriveremo alla conclusione del confronto. Se ci saranno le condizioni bene, altrimenti faremo una scelta differente" le sue parole in conferenza stampa.

Ora, però, anche il giocatore ha preso una posizione forte sulla questione: Lookman ha cancellato dai social tutte le foto con la maglia nerazzurra, togliendo anche dalla bio su Instagram 'giocatore dell'Atalanta'. Sul suo profilo, l'unica descrizione presente è 'giocatore della Nigeria'. L'attaccante, al momento alle prese con un problema al polpaccio, salterà intanto l'amichevole del 2 agosto contro il Lipsia.

Luca Percassi, ad dell'Atalanta, aveva parlato della questione Lookman durante la conferenza stampa di presentazione di Ahanor a Zingonia: "Ciò che posso dire è che Ademola da qualche tempo ha manifestato il suo desiderio di andare via. Per noi non è un segreto. Era il giocatore che doveva partire, una cessione all’anno fa parte della nostra filosofia. Purtroppo il mercato porta cosa inaspettate tipo la cessione di Retegui e per Ademola, nonostante tanti interessi, non c’è mai stato nulla di concreto fino a ieri, con la proposta scritta dell'Inter. L’Inter è una società molto amica e ho un grande rapporto con Marotta, in questi giorni valuteremo con grande serenità l’offerta che abbiamo ricevuto. Quello che posso dire è che, visto che si leggono tante cose, i valori li decide solo la società". I bergamaschi chiedono una cifra superiore ai 50 milioni per lasciar partire l'attaccante nigeriano. Fino alla fine del mercato, sarà braccio di ferro tra le parti.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie