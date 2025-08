Roma, nel parco di piazzale Maresciallo Giardino partono i lavori per nuova palestra outdoor

(Adnkronos) - Sono iniziati il via i lavori per la realizzazione della nuova palestra outdoor nel parco di piazzale Maresciallo Giardino/via Gomenizza, un progetto fortemente voluto dal municipio Roma I Centro e finanziato da Roma Capitale con un investimento complessivo di 120.000 euro. L’intervento, che trasformerà un’area verde già molto frequentata in un moderno spazio attrezzato per l’attività fisica all’aperto, si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione delle aree urbane come luoghi di benessere e aggregazione per tutte le fasce d’età e livelli di abilità.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’avvio di questo progetto che rappresenta una risposta concreta alle richieste dei cittadini e una nuova opportunità per migliorare la qualità della vita nel nostro territorio. La palestra outdoor sarà un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio corpo, socializzare, vivere il verde urbano in modo attivo. È un progetto che mette al centro salute, inclusione e coesione sociale”, dichiara Lorenza Bonaccorsi, presidente del municipio Roma I Centro.

Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione con la Lista Civica Gualtieri, prevede la creazione di cinque aree funzionali, pensate per accogliere esigenze e capacità diverse: un’area fitness funzionale, un’area sport circuit, un’area inclusiva, una over 65 – mylongevity e un’area fun and play, dedicata anche agli sport da tavolo come ping pong e scacchi.

Le attrezzature selezionate – innovative, inclusive e conformi alle normative europee in materia di sicurezza – saranno installate su pavimentazioni antitrauma appositamente realizzate, garantendo piena accessibilità anche per le persone con disabilità.

“Questa nuova palestra all’aperto è un esempio virtuoso di rigenerazione urbana: oltre ad arricchire il parco di piazzale Maresciallo Giardino, il progetto è stato sviluppato secondo criteri di sicurezza, inclusività e sostenibilità ambientale. Le cinque aree previste – dal fitness al gioco, fino al circuito dedicato agli over 65 – offriranno opportunità di movimento e socialità in un ambiente naturale, accessibile e ben strutturato”, sottolinea Stefano Marin, assessore alle politiche ambientali, rifiuti, rapporti con i cittadini e polizia locale del municipio Roma I Centro.

Come ricorda lo stesso municipio, il parco, di circa 3.155 mq, è stato affidato alla gestione del municipio I a partire dal 2022 e oggi si prepara a diventare un punto di riferimento per il benessere cittadino, con una proposta sportiva all’aria aperta che riflette le nuove tendenze del fitness post-pandemico, sempre più orientate all’uso degli spazi pubblici in modo attivo, sostenibile e condiviso. L’intervento sarà completato entro i prossimi mesi, con l’obiettivo di consegnare alla cittadinanza un nuovo spazio verde attrezzato e fruibile liberamente da tutti.

