Terralba, il Comune chiuso al pubblico per lutto

Domani, 14 giugno, il Comune di Terralba rimarrà chiuso al pubblico in segno di lutto per la tragica scomparsa di Daniele Fonnesu, un giovane di 29 anni del posto. La decisione è stata presa dal sindaco Sandro Pili, che ha anche assicurato che i servizi pubblici essenziali e gli appuntamenti già fissati per il rilascio delle carte d’identità elettroniche saranno comunque garantiti. Daniele Fonnesu ha perso la vita ieri sera in un incidente stradale lungo la strada provinciale 83, all’ingresso di Fluminimaggiore. Il giovane motociclista ha perso il controllo della sua moto, recentemente acquistata, finendo contro il guardrail. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, tra cui il 118 e un elicottero dell’Areus, il ragazzo era già deceduto al momento del loro intervento. Per eventuali urgenze, la reperibilità è garantita attraverso i seguenti numeri telefonici: la polizia locale può essere contattata al 348/3367459, l’ufficio tecnico al 348/5203114, e l’Anagrafe e Stato Civile al 348/3367443. Daniele Fonnesu era figlio di Salvatore Fonnesu, un dipendente del Comune di Terralba

