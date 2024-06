Carenza di personale e turni estenuanti, protestano i vigili del fuoco

I vigili del fuoco della Sardegna hanno sollevato preoccupazioni riguardo a carenze di organico, turni estenuanti e problemi durante gli interventi a causa della distanza e delle condizioni delle strade. Queste problematiche, riscontrate anche in altre regioni d’Italia, sono particolarmente gravi sull’Isola. Il coordinamento regionale della Fp Cgil, guidato da Marcello Cardia, ha evidenziato che la situazione in Sardegna è più drammatica rispetto ad altre regioni. Secondo Cardia, la distanza dalla penisola rallenta l’arrivo di squadre di supporto in caso di emergenza, aggravando la difficile percorribilità stradale e la distanza tra le sedi operative, che costringono a lunghi spostamenti per raggiungere i luoghi degli interventi, mettendo a rischio l’efficacia del servizio di soccorso. La carenza di organico è una delle principali criticità. Attualmente, il corpo dei vigili del fuoco in Sardegna conta circa 1.250 persone, ma ci sono 200 unità mancanti nelle attività di capo squadra e capo reparto, e almeno 150 vigili in meno. Inoltre, il personale amministrativo, contabile e tecnico è carente per l’80%, e anche il

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

