Terralba festeggia il patrono San Pietro Apostolo

Terralba ha celebrato con grande fervore la festa del patrono San Pietro Apostolo, con una serie di eventi religiosi e civili che hanno coinvolto l’intero paese. Ogni sera, dal 19 al 27 giugno, nella chiesa concattedrale, si è tenuta la Novena alle ore 18:30, seguita dalla Santa Messa alle ore 19. Ieri, venerdì 28 giugno, le celebrazioni hanno raggiunto uno dei momenti più importanti con la Santa Messa delle ore 18:30, presieduta dall’arcivescovo metropolita monsignor Roberto Carboni. Dopo la Messa, una solenne processione ha percorso le vie principali del paese, attraversando piazza Cattedrale, via Porcella, via Neapolis, via Manzoni, via Millelire, via Trudu, via Sa Ussedda, via Sulis, via Baccelli, via Colombo, via Marceddi, e via Porcella, per poi concludersi nuovamente in piazza Cattedrale. Questa mattina, sabato 29 giugno, nella solennità di San Pietro e Paolo, le celebrazioni religiose sono proseguite con la Santa Messa delle ore 8 e, successivamente, alle ore 10, una celebrazione eucaristica in suffragio dei defunti della Leva ’74. Il programma

