San Vero Milis, dopo gli incendi chiesto lo stato di calamità naturale

Il Comune di San Vero Milis ha ufficialmente richiesto lo stato di calamità naturale in seguito agli incendi che hanno colpito la zona il 18, 19 e 20 giugno. Questa richiesta è finalizzata all’accertamento e al risarcimento dei danni subiti dalle aziende agricole e dai privati cittadini. La decisione del Comune è stata motivata dall’eccezionalità dell’evento che ha causato uno stato di calamità. Nonostante le autorità comunali non conoscano ancora la natura esatta degli incendi, l’evento è stato comunque ritenuto assimilabile a una calamità naturale. La normativa vigente stabilisce che per calamità naturale si intende “l’insorgere di situazioni che comportano grave danno all’incolumità delle persone e ai beni e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici urgenti e straordinari”. In risposta all’emergenza e al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, il Comune ha adottato misure immediate. In particolare è stata disposta l’apertura del Centro Operativo Comunale. Il C.O.C., situato presso il palazzo comunale in Via Eleonora, numero 5, nei locali dell’ufficio del sindaco, ha

