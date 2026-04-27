Matteo Berrettini è la star del Sardegna Open. Anche oggi decine di
tifosi lo hanno aspettato al termine dell'allenamento con Sonego
per una stretta di mano, per firmare palline e gli immancabili
selfie. L'ex top 10 romano, vincitore in carriera di 10 titoli ATP
e finalista nel 2021 sull'erba di Wimbledon, esordirà domani
pomeriggio contro lo statunitense Patrick Kypson, 26enne della
North Carolina numero 90 del ranking mondiale.
"Sono stato per la prima volta in questo circolo
ai tempi dei tornei under 12 - ha detto Berrettini nella conferenza
stampa della vigilia - e tornare qui è sempre un piacere. Sono a
Cagliari per cercare di trovare il mio miglior tennis e la miglior
condizione, fisica e mentale, e per raccogliere energie in vista
dei prossimi mesi".
Previsti cinque incontri del main draw, col
duello fra l'esperto Stefano Travaglia e l'olandese Jesper De Jong
a inaugurare il menù.
Dopo Berrettini, sul Centrale toccherà
all'altro ex top 10 Hubert Hurkacz, polacco che in carriera ha
vinto due Masters 1000 (Miami e Shanghai) e disputato due edizioni
delle Nitto ATP Finals, entrambe a Torino, affronta Zachary Svajda.
Chiude il programma la sfida fra il cileno Cristian Garin e il
tunisino Moez Echargui.
A partire dalle 10, anche il turno decisivo
delle qualificazioni, con quattro italiani in campo e un derby che
garantirà l'ingresso nel main draw di almeno un azzurro. Ad
affrontarsi l'algherese Lorenzo Carboni, che oggi ha dominato
contro Manuel Mazza (6-2 6-1), e Federico Arnaboldi, a sua volta
passato facilmente contro Luca Castagnola (6-3 6-1). Al turno
decisivo anche Luca Potenza, che ha battuto per 6-2 6-2 la giovane
promessa Lorenzo Rocco (sfida il colombiano Barrientos), ed Enrico
Dalla Valle, passato contro il tedesco Frantzen. Per il romagnolo,
allievo dell'ex...
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