La riparazione non sarà completata prima di martedì

Dopo i lavori di scavo, i tecnici della Italgas hanno individuato la tubatura dalla quale dove giovedì pomeriggio si è verificata la fuga di gas a Oristano: è all’incrocio tra le vie Mattei e Carpaccio.

Le squadre che hanno effettuato lo scavo hanno dovuto spaccare la condotta fognaria, perché la tubazione del gas passava all’interno. Un dettaglio anomalo rilevato anche dal dirigente della polizia locale, che ha effettuato un sopralluogo insieme al personale Italgas. Anche l’Ufficio tecnico del Comune ha accertato che la tubatura passava nella condotta fognaria.

Lunedì mattina verrà effettuato un by-pass per scavalcare la condotta fognaria e sarà così ripristinata la rete del gas. I lavori si dovrebbero concludere martedì mattina.

Nel frattempo però resta chiusa per questo fine settimana la via Mattei – dall’intersezione con viale Diaz a quella con via Pietro Nieddu Conte – ed è stata chiusa nuovamente la via Carpaccio, dal tratto all’incrocio con via Mattei (ci si può immettere nella via passando per via Einaudi).

Sabato, 17 febbraio 2024

