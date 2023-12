Tante medaglie per gli atleti del Judo Terralba ai campionati regionali e nazionali

Ad Arborea si sono affrontati oltre 200 atleti provenienti da tutta la Sardegna. I judoka della Judo Terralba – che organizzava l’evento – sono saliti sul podio diverse volte: due ori per Cristian Loi e Mattia Manca, un argento per Eleonora Loi e due bronzi per Emma Abdellatif e Sofia Abdellatif.

Per Alessio Loi un argento a Ostia. Successo ad Arborea per Cristian Loi, Mattia Manca, Eleonora Loi, Emma e Sofia Abdellatif

“Sono orgoglioso del risultato ottenuto da Alessio, abbiamo lavorato duro per un intero anno”, ha commentato il tecnico Giovanni Spanu, che ha accompagnato e seguito Loi a bordo tatami. “Per la nostra società è veramente una grande soddisfazione essere arrivati fin qui, nonostante tutte le difficoltà che dobbiamo affrontare per poter partecipare alle gare fuori dalla Sardegna. Per chiudere l’anno in bellezza, a fine mese parteciperemo con 4 atleti della nostra società a uno stage nazionale a Bardonecchia.”

Lunedì, 11 dicembre 2023