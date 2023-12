Mette in vendita una camera da letto e finti acquirenti si fanno accreditare 2.000 euro

Sant’Antioco

I carabinieri hanno denunciati i due autori della truffa



Hanno finto di voler comprare una camera da letto ma con l’inganno hanno fatto in modo che il venditore accreditasse 2.000 euro su tre carte ricaricabili. Seguendo il flusso del denaro, dalla Sardegna alla Lombardia, i carabinieri sono però riusciti a identificarli e li hanno denunciati in stato di libertà per truffa aggravata.

Sotto accusa un uomo di 49 anni di Sesto San Giovanni e una donna di 58 anni di Lissone, entrambi disoccupati e noti alle forze dell’ordine.

La vittima è un uomo di 80 anni di Sant’Antioco. Sul sito Subito.it aveva messo in vendita una camera da letto usata. I due denunciati lo avevano contattato telefonicamente, e – senza discutere sul prezzo – avevano definito l’acquisto.

Convinto a recarsi a uno sportello Atm per concludere l’affare, l’anziano aveva seguito le istruzioni ricevute via telefono. Solo più tardi ha capito che con quelle operazioni aveva alleggerito il proprio conto corrente e perso 2.000 euro. Unico rimedio rivolgersi ai carabinieri.

