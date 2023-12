Sul bus sferra un calcio a una donna: passeggero denunciato dai carabinieri

Monserrato

La vittima in un primo momento aveva deciso di non presentare querela, poi ha cambiato idea

Sul bus del Ctm aveva aggredito una donna di 66 anni, dandole un calcione su un fianco. Quasi un mese più tardi, la vittima ha presentato una querela per quell’episodio e così un immigrato nigeriano di 38 anni è stato denunciato per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.

L’uomo, domiciliato a Cagliari, era già noto alle forze dell’ordine per fatti analoghi. Secondo i carabinieri è la stessa persona che, senza alcuna motivazione apparente, ha più volte colpito donne incontrate per strada a Cagliari e dintorni.

L’episodio di cronaca risale all’11 novembre. La donna era salita su un autobus a Selargius, nei pressi della chiesa della Santissima Vergine Assunta. Una volta convalidato il biglietto, aveva cercato un posto a sedere. Ai carabinieri ha raccontato che il trentottenne nigeriano aveva iniziato a fissarla e le aveva intimato di scendere alla fermata successiva.

Per questa ragione la vittima si era avvicinata all’autista. E a quel punto il passeggero straniero l’aveva raggiunta e aggredita.

Il conducente del bus, che nel frattempo si era messo in contatto telefonico con i carabinieri, aveva proseguito la corsa fino a raggiungere la caserma di via Cesare Cabras, a Monserrato, per permettere ai militari di salire sull’autobus.

Sul momento la donna aggredita aveva deciso di non formalizzare alcuna querela, tanto che l’aggressore era stato identificato e subito rilasciato. I militari avevano comunque acquisito i filmati registrati dall’impianto di videosorveglianza sul mezzo del Ctm.

Lunedì, 11 dicembre 2023