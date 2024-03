Cronaca Intervento dei vigili del fuoco per liberare i passeggeri

I vigili del fuoco al lavoro nel luogo dell'incidente

Cagliari

È di tre feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte sulla Statale 554.

Per cause non ancora chiarite, un’auto è finita contro altre tre, ferme davanti al semaforo all’incrocio che porta a Monserrato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Cagliari, che hanno dovuto liberare i passeggeri prima di affidarli alle cure del personale medico di alcune ambulanze del 118.

Per tre dei feriti si è reso necessario il trasporto in ospedale, per il più grave è scattato il codice rosso.

Mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza le auto da rimuovere e la strada, due pattuglie dei carabinieri hanno fatto i rilievi per attribuire le responsabilità dell’incidente.