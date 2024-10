Svincolo del Rimedio, incidenti frequenti: la città chiede soluzioni

Si riaccende il dibattito sulla pericolosità dello svincolo del Rimedio, uno dei punti critici della viabilità a Oristano, dopo l’ennesimo incidente stradale avvenuto giovedì sera. Giovedì sera, per cause ancora da accertare, sue auto si sono scontrate lateralmente causando il blocco del traffico. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118, allertati dalla centrale operativa Areus di Cagliari. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure alla conducente di una delle auto, una donna che ha riportato diverse contusioni. Dopo essere stata immobilizzata su una barella, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Martino di Oristano per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sono risultate gravi, ma l’incidente ha riacceso l’attenzione sui rischi legati a questo tratto stradale. L’evento segue di pochi mesi un tragico incidente avvenuto lo scorso 8 giugno sotto il cavalcavia situato nei pressi della basilica della Madonna del Rimedio. Quella volta, l’incidente coinvolse due auto e sembrava inizialmente essere di lieve entità. Tuttavia, nel giro di poche ore, la situazione degenerò drammaticamente. Pietro

