A Oristano un corso per certificato per conducenti trasporto animali

Il 28, 29 e 30 ottobre si terrà il corso per il conseguimento del requisito formativo per il rilascio del certificato di idoneità per conducenti o guardiani dei veicoli per trasporto di animali vivi. In programma presso la sede di Confcommercio Oristano in via Sebastiano Mele 7/g, dalle ore 15 alle 19, il corso è organizzato dalla Ascom Servizi in collaborazione con il servizio veterinario di Igiene degli Allevamenti e produzioni zootecniche del dipartimento di Prevenzione della Asl 5 di Oristano. Le attuali disposizioni sul benessere animale stabiliscono che, all’interno del territorio nazionale e comunitario, il trasporto degli animali debba avvenire su mezzi idonei. Le condizioni devono essere tali da evitare di esporli a lesioni o sofferenze inutili, assicurandone l’incolumità. Il personale preposto alla conduzione dei mezzi o addetto ad accudire agli animali deve essere in possesso del certificato d’idoneità. Tale certificato si ottiene solo dopo aver completato un corso di formazione e superato con esito positivo la prova di esame finale. Tra gli argomenti del corso saranno trattati

