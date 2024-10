Sarda News - Notizie in Sardegna

Il nuovo virus Oropouche minaccia l'Italia, ci sono diversi casi

La febbre del bradipo, o virus Oropouche, noto per i suoi sintomi gravi, sta allarmando l’Italia. La malattia virale, trasmessa da moscerini e zanzare infette, provoca febbre alta, dolori muscolari e articolari, e mal di testa intenso. In circa il 4% dei casi, il virus può infettare il sistema nervoso, causando infiammazioni pericolose attorno al midollo spinale e al cervello. La scoperta di Oropouche ha preso piede nel giugno scorso, quando il Dipartimento di Malattie Infettive dell’ IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar ha isolato il virus per la prima volta nel liquido seminale di un viaggiatore di ritorno da Cuba. Questa scoperta, pubblicata sulla rivista Emerging Infectious Diseases del CDC, suggerisce la possibilità di una trasmissione sessuale oltre a quella tramite punture di insetti, un’ipotesi che ha suscitato allerta tra gli esperti. Secondo Federico Giovanni Gobbi, direttore del Dipartimento, sebbene il rischio per l’Italia resti basso, con soli cinque casi registrati, tutti importati, i cambiamenti climatici e l’aumento dei viaggi internazionali richiedono un attento monitoraggio.

