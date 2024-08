Sulle energie rinnovabili è scontro tra Regione e Governo

Il Governo Meloni ha deciso di impugnare davanti alla Corte Costituzionale la controversa legge regionale che impone un blocco di 18 mesi sui nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili. L’esecutivo sostiene che la norma ecceda le competenze della Regione Sardegna secondo il suo Statuto e contrasti con la normativa statale ed europea, violando gli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione. Per questo motivo, il Consiglio dei Ministri ha richiesto alla Corte la sospensione immediata dell’articolo 3 della legge. La Giunta, guidata dalla presidente Todde, aveva previsto questa mossa da parte del Governo. L’obiettivo della legge regionale era infatti quello di bloccare temporaneamente i nuovi impianti in attesa di completare una mappa delle aree idonee per tali installazioni, che dovrebbe essere pronta prima che l’iter dell’impugnazione si concluda, rendendo così superflua la norma contestata. Todde ha sottolineato che, sebbene la legge fosse stata considerata da alcuni come debole, si è dimostrata efficace al punto da costringere il Governo a intervenire. La presidente Todde

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie