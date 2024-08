Dolore a Terralba per la scomparsa della piccola Elisa Pia Carboni

C’è grande dolore per la morte di Elisa Pia Carboni, una bambina di 9 anni stroncata da un medulloblastoma. Elisa aveva appena iniziato la scuola primaria quando, nel 2021, il tumore le fu diagnosticato nel cervelletto. Nonostante le cure e il supporto della famiglia, il suo cuore si è fermato all’ospedale Microcitemico di Cagliari. Il dolore per la perdita di Elisa è condiviso da tutta la comunità, da Cagliari a Terralba, suo paese natale, dove i funerali si terranno domani, 8 agosto. Tutti gli eventi pubblici estivi sono stati annullati in segno di rispetto. Grazie a una raccolta fondi promossa tempo fa dallo zio della bambina per ottenere delle cure specifiche, Elisa era riuscita a combattere con successo il suo peggior nemico. L’uomo ha ricordato tra le lacrime gli interventi subiti da Elisa e la speranza riposta nella terapia Cart-T, purtroppo mai iniziata a causa del peggioramento delle sue condizioni. Anche il sindaco di Terralba, Sandro Pili, ha espresso il suo profondo dolore. Il primo

