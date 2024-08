Legge Pratobello, tutto ciò che c'è da sapere

La Sardegna si mobilita per proteggere il proprio territorio dall’invasione indiscriminata di pale eoliche e pannelli fotovoltaici con la cosiddetta Legge di Pratobello. L’obiettivo ambizioso è raccogliere 50.000 firme entro il 30 settembre, superando di gran lunga le 10.000 firme richieste dallo Statuto sardo per le proposte di iniziativa popolare. I promotori puntano a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di questa legge, che rappresenta un baluardo contro lo sfruttamento incontrollato delle risorse naturali dell’isola. La Legge di Pratobello prende il nome dall’omonimo evento storico del 1969, quando la popolazione di Orgosolo si oppose alla militarizzazione del proprio territorio. Questa nuova battaglia civica è incentrata sull’articolo 3, lettera “f” dello Statuto sardo, che conferisce alla Sardegna competenza primaria in materia di edilizia e urbanistica. Tale principio è il fulcro dei nove articoli della proposta di legge, che mira a salvaguardare le aree a rischio idrogeologico, le zone di protezione speciale, i parchi naturali, i beni archeologici e identitari, e i siti di importanza comunitaria. La campagna per la

