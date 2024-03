Sassari

Durante i controlli trovata anche un’ambulanza che circolava senza assicurazione



Un automobilista è stato fotografato dall’autovelox a 218 chilometri orari sulla Sassari-Olbia. Un altro, invece, si è limitato a raggiungere 187 chilometri orari. Sulle Statali del nord dell’isola, una giovane e un uomo sono stati sorpresi al volante con un tasso alcolemico pari a 2,40 grammi per litro, quasi cinque volte oltre il limite.

Caso alquanto particolare, quello di un’ambulanza che stava effettuando il trasporto di un paziente all’ospedale di Sassari ma non aveva la copertura assicurativa.

Nelle ultime settimane la Polizia stradale di Sassari ha contestato in totale 32 violazioni per eccesso di velocità e ritirato oltre una trentina di patenti di guida, con conseguente applicazione della sospensione fino a 12 mesi e della sanzione amministrativa di oltre 800 euro. Sono state inoltre contestate 28 violazioni per mancanza di copertura assicurativa e 12 per guida in stato di ebbrezza alcolica.

I controlli, intensificati nel mese di marzo, stanno interessando le principali strade extraurbane di tutto il nord Sardegna, in particolare la Statale 291 Sassari-Alghero, la Statale 729 Sassari-Olbia e la 131.

