Narbolia

Sabato sera sul palco Stefano Floris e Tiziana Nuvoli



Il libro “Danzando sotto la pioggia” di Stefano Floris sarà presentato a Narbolia sotto forma di recital. L’appuntamento è per sabato prossimo, 23 marzo, al centro polifunzionale “Peppino Pippia” di piazza Segni, alle 18.

Stefano Floris e Tiziana Nuvoli (Floris e Nu) sono conosciuti al pubblico per i loro programmi di successo in tv, con i viaggi alla ricerca di sardi in tutto il mondo e poi degli stranieri in Sardegna.

Il libro – autobiografico – narra la storia di una caduta e di una rinascita, perché nella vita si può cadere, ma si può anche trovare la forza di rialzarsi e di rinascere. È una storia di riscatto, di amore, di morte ma soprattutto sulla forza creatrice e riparatrice del viaggio.

C’è un anno importante, il 2010, quando la savana prima e una traversata da record in treno attraverso mezzo mondo poi, uniscono il protagonista e una ragazza mora riccioluta, che lentamente entra a far parte della sua vita, in maniera indissolubile.

Mercoledì, 20 marzo 2024

