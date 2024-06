Successo per la Rassegna Note di Classe a Oristano

Sabato 1° giugno si è chiusa con un bilancio positivo la Rassegna Note di Classe al Carmine, organizzata dai volontari del TCI all’interno del Progetto Aperti per Voi unitamente alla Scuola Civica di Musica e Vittoria Assicurazioni. All’evento hanno partecipato le Scuole Superiori di 1° e 2° di Oristano e Cabras. Se il primo obiettivo del Progetto Aperti per Voi è quello di permettere a tutti di conoscere tesori d’arte che altrimenti resterebbero nascosti, l’obiettivo della Rassegna è stato quello di una magnifica cornice alla musica, un’altra arte con altre emozioni. Per quattro sabati nella chiesa del Carmine si sono esibiti 220 alunni provenienti dagli Istituti Comprensivi di Oristano e Cabras e dal Liceo Musicale, oltre agli allievi della Scuola Civica di Musica di Oristano. È stata palpabile l’emozione degli interpreti giovanissimi e degli spettatori, per la maggior parte genitori, parenti e amici, e, molto importanti, i Maestri che hanno lavorato con loro. Infine, tutti gli allievi che si sono alternati sulla scena hanno dimostrato notevoli abilità che hanno maturato in anni di

