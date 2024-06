apre l’ambulatorio per chi non ha il medico

A Cabras da giovedì 13 giugno apre un nuovo Ascot, ambulatorio straordinario di comunità territoriale. Sarà il 29esimo in tutta la provincia di Oristano. Lo comunicano la direzione generale della Asl 5 e la Struttura Semplice Dipartimentale “Integrazione Ospedale – Territorio”. L’Ascot di Cabras, in via Tharros 17, aprirà il giovedì dalle 11:30 alle 16 e il venerdì dalle 11 alle 16. Il servizio sarà riservato ai pazienti rimasti senza medico di base di Cabras, Nurachi, Baratili San Pietro e Riola Sardo Gli abitanti dei quattro comuni, Cabras, Nurachi, Baratili San Pietro e Riola Sardo potranno usufruire del servizio già esistente dell’Ascot a Nurachi, in corso Eleonora 62, il lunedì e mercoledì dalle 8 alle 10:30 e il martedì e giovedì dalle 17 alle 19:30. “Un ulteriore risposta della Asl 5 alla carenza cronica di medici di base. Emergenza purtroppo diffusa in tutta Italia e un’attenzione particolare ai pazienti rimasti senza medico di famiglia del centro lagunare dopo il pensionamento di alcuni medici di base”,

