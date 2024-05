"Subito i ristori ai pescatori"

Il consigliere regionale Emanuele Cera (Fratelli d’Italia) riporta nuovamente l’attenzione sulla moria di pesci nello stagno di S’ena Arrubia, situato ad Arborea, informando la Commissione agricoltura e pesca della drammatica situazione. Nella mattinata di ieri il consigliere ha esposto la situazione nel corso della riunione della Commissione in Consiglio regionale, invitando il presidente e i commissari a farsi carico, anche attraverso il coinvolgimento dell’assessore, della necessità di ristorare celermente i danni subiti dai pescatori della Coop Sant’Andrea di Marrubiu che hanno in concessione lo specchio d’acqua. “La Regione – accusa il consigliere Cera – deve urgentemente farsi carico della problematica, ricordando che la concessione prevede in capo alla stessa Regione la manutenzione straordinaria del bene. Cosa che, malgrado le disponibilità finanziarie, non effettua da svariati anni. Perciò ne è responsabile. Bisogna considerare, oltre all’importante danno economico, anche il grave danno ambientale. Infatti la laguna è inserita nella lista delle zone umide di importanza internazionale predisposta sulla base della convenzione di Ramsar, non solo, in base alla direttiva comunitaria ‘Habitat’

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie