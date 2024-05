Cagliari

Drammatica spirale di sangue in Sardegna

Un giovane che viaggiava in moto è morto nella notte in un incidente stradale.

È il terzo motociclista a perdere la vita sulle strade della Sardegna in una settimana, in una drammatica spirale che ha visto anche altri tre incidenti nei quali sono state coinvolte le moto.

La vittima, stavolta è un giovane di 30 anni, originario di Muravera.

I carabinieri non escludono l’ipotesi che stesse viaggiando senza il casco sulla testa.

L’incidente è avvenuto sulla ex strada statale 125, in direzione Muravera. La moto sulla quale viaggiava la vittima, una Yamaha RJ07 600, guidata da un uomo di 48 anni di Muravera, ha perso aderenza mentre affrontava una curva a velocità elevata, scivolando per diverse decine di metri, urtando un cartello e finendo in un campo.

Il giovane, seduto sul lato posteriore del sellino, ha subito gravi lesioni ed è deceduto sul posto, nonostante i tentativi di rianimazione.

Il conducente è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. È stato ricoverato all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dopo il trasferimento dall’ospedale San