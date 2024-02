Su Gazetinu, mèrcuris 7 de freàrgiu de su 2024

Comente si votat su 25 de freàrgiu – Is eletores de s’Ìsula domìnigu 25 de freàrgiu ant a dèpere votare pro elègere a su guvernadore e a is cumponentes de su de XVII Consìgios regionales de Sardigna. Is sègios eletorales ant a abarrare abertos dae is 6.30 a is 22.00.

In sa pàgina istitutzionale regione.sardegna.it si ddoe agatat unu vìdeu chi faghet a cumprèndere sa manera de votare.

S’eletore at a pòdere espressare su votu suo pro su candidadu a sa Presidèntzia de sa Regione e pro una cale si siat de is listas tzircuscritzionales.

Pro votare una lista tzircuscritzionale s’at a dèpere pònnere unu sinnu a intro de su retàngolu suo. Pro votare a unu candidadu a cosìgieri puru, bolet iscritu in su retàngolu su sambenadu de su candidadu e, si ddoe sunt duos candidados cun su matessi sambenadu, tocat a iscrìere fintzas su nòmine. Si si votat pro sa lista tzircuscritzionale isceti, su votu balet fintzas pro su candidadu a presidente.

In sa pròpia lista tzircuscritzionale faghet a votare a duos candidados a consigieri de sessu diferente. At a tocare a iscrìere in su retàngolu su sambenadu de is candidados mascru e fèmina seberados e, si ddoe at omonimia, fintzas su nòmine.

Pro votare a su candidadu a presidente, tocat de fàghere unu sinnu a subra de su nòmine suo. Custu votu espressadu aici balet pro su candidadu a sa Presidèntzia isceti e no andat a lista tzircuscritzionale peruna.

Ma s’at a pòdere votare fintzas cun su votu seberadu, est a nàrrere chi s’ant a pòdere votare una lista tzircuscritzionale e unu candidadu a presidente non ligados a pare: tocat a pònnere unu sinnu in su retàngolu de sa lista tzircuscritzionale e, si si bolet, faghet fintzas a espressare una preferèntzia; e tocat a pònnere unu sinnu a subra de su nòmine de su candidadu a sa Presidèntzia.

Pro pòdere votare, is eletores ant a dèpere andare a su sègiu eletorale cun sa tèssera eletorale e cun unu documentu de reconnoschimentu. In su sègiu ddis ant a cunsignare un’ischeda isceti in colore birde, cun su lapis. Espressadu su votu, s’ischeda bolet pinnigada e cunsignada paris cun su lapis. Si s’ischeda est pinnigada bene, su presidente de su sègiu nche dd’at a ghetare a s’urna.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 – L.R. 22/2018, art. 22.