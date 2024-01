Su Gazetinu, martis 9 de ghennàrgiu de su 2024

S’ismèngua de is autonomias de iscola in Sardigna – Ismènguant dae 42 a 36 is seas sardas de is iscolas chi ant a pèrdere s’autonomia issoro. Cun sa delìbera de sa Giunta regionale – bogada in aplicu de sa dèroga istabilèssida cun su decretu Millidilatas – ses autonomias si sunt sarvadas.

Su nùmeru de is seas chi si podent abèrrere pro s’annu de iscola 2024/2025 est de 228, cun 228 dirigentes de iscola e 228 diretores de is servìtzios generales e amministrativos. Ma custu nùmeru at a ismenguare a 225 in su 2025/2026 e a 220 in su 2026/2027.

In provìntzia de Aristanis si sarvat s’Istitutu cumprensivu de Marrùbiu. In provìntzia de Casteddu si sarvat s’Istitutu cumprensivu de “Bia de Istocolma”. Non dd’ant a pònnere paris cun sa Diretzione didàtica “Giuanni Lilliu”, chi imbetzes dd’ant a aunire a s’Iscola segundària de primu gradu “Alfieri-Cunservatòriu”, cun sa nàschida de s’Istitutu cumprensivu nou “Satta – Spano – De Amicis”. In provìntzia de Tàtari si sarvat s’autonomia de s’Istitutu cumprensivu de Tiesi, mentras in provìntzia de Nùgoro si sarvat su Litzeu de is scièntzias umanas e musicale “Satta”. In su Sud de Sardigna apoderant s’autonomia s’Istitutu magistrale “Baudi di Vesme” de Igrèsias e s’Istitutu cumprensivu “Taddeo Cossu” de Teulada.

Sa nova de sa sarvesa de s’autonomia de s’Istitutu cumprensivu de Marrùbiu-Arborea at lassadu presados a su sìndigu de Marrùbiu, Luca Corrias, e a sa sìndiga de Arborea, Manuela Pintus, chi ant naradu chi “est unu resurtadu de importu pro totu su territòriu, ispigru de s’impignu pro assegurare un’educatzione de calidade a is generatziones de su benidore”.

S’idea fiat de aunire apare s’Istitutu cumprensivu de Marrùbiu cun su de Terraba. Unu determinu, custu, chi at ingendradu sa chèscia de is sìndigos siat pro is piessignos diferentes de is duas iscolas, siat pro su nùmeru de dischentes chi permitiat de sarvare s’autonomia, siat pro sa mannària de su territòriu, chi diat àere obligadu a is dischentes a biàgios longos pro pòdere andare a iscola.

Antoni Nàtziu Garau

