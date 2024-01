Iglesias

In casa sua la polizia ha trovato degli inneschi

Le telecamere di videosorveglianza l’hanno ripreso vicino a un’auto che poi è stata distrutta da un’incendio. Gli agenti del commissariato di Iglesias l’hanno riconosciuto e sono andati a cercarlo a casa: su un tavolo aveva dei materiali per innescare un incendio.

Per questo un giovane di 27 anni è stato arrestato: dovrà rispondere non solo di danneggiamento seguito da incendio ma anche di resistenza a pubblico ufficiale, perché durante il primo interrogatorio ha avuto un atteggiamento violento e minaccioso nei confronti dei poliziotti.

L’incendio doloso è avvenuto la notte del 4 gennaio. Una pattuglia della polizia ha visto un’auto in fiamme in una via del centro. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, ma hanno distrutto l’auto e danneggiato la facciata dell’edificio davanti al quale era parcheggiata.

I poliziotti hanno ottenuto le immagini degli impianti di videosorveglianza attorno all’edificio e in uno dei video hanno un giovane – già noto alle forze dell’ordine – che fino a pochi minuti prima si aggirava intorno al veicolo poi bruciato.

Dopo la perquisizione in casa, il giovane è stato arrestato. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, concedendo i termini a difesi richiesti dall’avvocato.

