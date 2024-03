Su Gazetinu, martis 26 de martzu de su 2024

Su problema de sa sicànnia in Sardigna – Is sartos sardos sunt in suferèntzia pro more de sa sicànnia: sunt medas is dificultades connotas no isceti dae is siendas agrìculas, ma fintzas dae cussas de pesamenta de bestiàmene e dae is tzitadinos, a manera generale, pro more de is ierros semper prus pagu proighinosos. A custu barrancu mannu si ddoe atzunghet unu problema nou: s’iscàrrigu de abba in mare dae unas cantas digas sardas. Est su chi at denuntziadu Coldiretti Sardigna unas cantas dies a oe in unu documentu.

Un’esempru craru est su chi est acontessende in su Campidanu e chi pertocat is digas de su Tirsu e de su Flumendosa: sa prima est iscarrighende abba a mare pro more chi oramai est lòmpida a su livellu prus artu, mentras s’àtera est in ammancu ìdricu giai dae ora, cun unu livellu de 200 milliones de metros cubos in mancu cunforma a su 2023.

“Una situatzione mala a suportare”, aici ddi narant Battista Cualbu e Luca Saba, presidente e diretore de s’assòtziu, chi ant postu in fatu sa denùntzia fata in is dies passadas fintzas dae s’Anbi regionale e su pistighìngiu mannu de