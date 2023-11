Su Gazetinu, martis 14 de onniasantu de su 2023

Unu cumentzu de annu de record pro is aeroportos sardos: difatis si contant prus de 700.000 passigeris in prus cunforma a su 2022, dae ghennàrgiu a santugaine is nùmeros prus artos, cun unu nùmeru de arribos in totu chi est lòmpidu a 7 milliones.

Custos datos ddos ant fatos a connòschere in is dies passadas is assessores regionales de su Turismu, Gianni Chessa, e de is Trasportos, Antonio Moro. Segundu custos contos, in s’istadiale isceti is tres aeroportos de s’Ìsula ant connotu una crèschida de su tràficu de su 5,89 % cunforma a ocannu passadu e de su 6,00 % cunforma a su 2019, ùrtimu annu in antis de sa pandemia.

Àtera cosa de importu chi nd’at essidu a pìgiu est s’illonghiamentu de s’istajone de is vacàntzias: in su mese de santugaine isceti si sunt contados prus de 500.000 arribos, su 17 % in prus cunforma a su 2019.

Ma, si in is meses de istadiale a pigare s’aèreo pro bennere o pro si nche andare dae Sardigna non costat meda, sa pròpia cosa non faghet a dda nàrrere pro is billetes comporados in atòngiu e in s’ierru.

Segundu un’istùdiu fatu dae Adiconsum Sardigna, a pigare un’aparèchiu in sa simana de is vacàntzias de Paschighedda podet arribare a costare 600 èuros. Faghende unas cantas simulatziones su 10 de onniasantu cun sa prataforma Skyscanner, s’assòtziu de is comporadores at iscobertu chi pro arribare a Casteddu su 23 de nadale nche bolent 243 èuros dae Verona e 349 dae Venètzia; ma su costu creschet si unu movet dae Milanu, cun billetes chi lompent a costare 604 èuros.

“Custas sunt tarifas contadas sena de atzùnghere àteras ispesas, comente a cussas pro su bagàlliu o pro su sèberu de su postu pro si ddoe sètzere, servìtzios chi nche faghent artziare ancoras su costu de su billete pro is biagiadores e chi, a dolu mannu, in is dies imbenientes ant a sighire a crèschere pro more de sa crèschida de sa domanda”, at naradu su presidente de Adiconsum, Giorgio Vargiu. “Amus pigadu su determinu de cumprèndere mègius sa chistione e, pro cussu, amus a presentare un’espostu a s’Antitrust, pro chi averìguet si in custu crèschere de su costu de is billetes ddoe at calicuna trassa de ispeculadores fraitzos”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.