Su Gazetinu, lunis 5 de freàrgiu de su 2024

Su PIL de s’Ìsula – Dae un’istùdiu de sa CNA Sardigna arribant unos cantos datos pagu bellos in contu de s’economia de sa Sardigna: s’inflatzione, s’istrinta monetària e sa crèschida de is costos, difatis, ponent pistighìngiu.

Is previsiones pro su 2024 non sunt intra de is mègius: segundu is datos, sa crèschida de su PIL regionale non diat dèpere propassare su + 0,4%, prus bassu de sa previsione pro cussu natzionale, chi si pensat chi at a èssere de su + 0,7%.

In su 2023, imbetzes, su produsimentu internu est crèschidu de s’1,3% isceti, mentras in Itàlia est crèschidu in mèdia de su 3,00%.

Pro su chi pertocat is rèdditos de is famìllias sardas, s’economia regionale at incarreradu su 2023 cun unu livellu de is istipèndios prus bassu de su 2,1% cunforma a sa simana in antis de sa pandemia. Pro su chi pertocat su rèdditu pro-capite, si contant unos 1.800 èuros in mancu pro onni traballadore dipendente (a prètzios de su 2015), chi bolent postos a pare cun is 738 èuros in mancu contados a livellu natzionale. Cun àteros faeddos, is sardos ant pèrdidu meda prus in presse poderiu de còmpora: s’ismèngua intra de su 2022 e su 2019 est istadu de su – 5,7%, ma, cunsiderende su 2010, s’ismèngua de is rèdditos mesanos beros in Sardigna est istadu de su – 14,00%, a prus de duas bortas de su datu mesanu generale (- 6,00%).

A custu tocat de ddoe atzùnghere s’inflatzione: in su 2022 e in sa mèdia de is primos 11 meses de su 2023, s’Ìsula ets resurtada sa de tres regiones italianas cun sa crèschida prus arta de is prètzios in butega. S’insularidade, sa crèschida sena de contu de su costu de is trasportos e unu cuadru econòmicu in ue sa Sardigna importat meda de prus de su chi esportat, at portadu a un’incarimentu generale de is prètzios, chi in su mese de santugaine de su 2022 at connotu puntas de + 13,6%.

Ma no est chistione de incarimentu de is prètzios in butega isceti. In s’ùrtima chirca fata dae sa CNA Sardigna nd’at essidu a pìgiu chi sa crèschida mesana de is costos de produsimentu connota dae is impresas artesanas in su 2023 est istada de + 33,5%. E is siendas si timent unu 2024 cun àteros incarimentos: sa crèschida mesana chi si pensat est de + 34,00%.

Antoni Nàtziu Garau

