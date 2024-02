Politica Lo ha pubblicato la Regione

Oristano

Lo ha pubblicato la Regione

Un video per conoscere le modalità di voto per l’elezione del presidente della Regione e del prossimo Consiglio regionale. È stato pubblicato sul sito istituzionale regione.sardegna.it.

Nell’isola urne aperte soltanto nella giornata di domenica 25 febbraio, dalle 6.30 e fino alle 22.

L’elettore può esprimere il proprio voto sia per il candidato alla Presidenza sia per una qualunque delle liste circoscrizionali (non necessariamente tra quelle che sostengono il presidente scelto).

È possibile esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati consigliere delle liste circoscrizionali. Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare due candidati di sesso diverso, nella stessa lista circoscrizionale.

È disponibile anche il manifesto “Come si vota” .

Lunedì, 5 febbraio 2024

