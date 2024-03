Su Gazetinu, lunis 18 de martzu de su 2024

Sa Sardigna in Santu Frantziscu – Nòdida in totu su mundu pro is bellesas naturalìsticas suas, pro is màndigos e pro is richesas archeològicas suas, s’Ìsula nostra dae pagu tempus est isbarcada in Amèrica.

Difatis in Santu Frantziscu, una de is tzitades sìmbolu de sa Califòrnia, at abertu su Tzentru pro su Turismu de sa Regione Sardigna. Cuncordadu dae su Cunsòrtziu Industriale Provintziale Nord Est Sardigna-Gaddura (su CIPNES), a manos de pare cun sa sotziedade Primaidea, est unu logu nou in sa Jackson Street , in su coro de sa tzitade, chi at a permìtere a is bisitadores de iscobèrrere s’Ìsula.

Fraigadu in duos pranos de prus de 200 metros cuadrados, su Tzentru, gràtzias a sa realidade virtuale, promovet sa Sardigna, faghende-dda a connòschere a is turistas noos potentziales istràngios. “De su restu, segundu Forbes, sa Sardigna est “sa mègius destinatzione de biàgiu in su mundu pro su 2024”, at naradu sa Regione Sardigna. “Su Tzentru pro su Turismu est duncas un’ocasione pro contare sa cultura, su logu, su connotu e s’enogastronomia de sa terra nostra in una de is tzitades prus mannas de sa costera otzidentale de is Istados Aunidos”.