Su Gazetinu, giòbia 8 de freàrgiu de su 2024

Is traballos de Abbanoa – Ant a èssere 15 is comunes de Sardigna chi ant pòdere gosare de is interventos imbenientes de Abbanoa pro acontzare is retzas ìdricas colabrou.

Cun s’agiudicatzione de una gara manna de apaltu de 42 milliones de èuros, chi su prus arribant dae is finantziamentos de su PNRR, comente a sugetu faghidore e co-finantziadore cun 3,9 milliones de èuros, sa sotziedade pùblica s’impignat a ismenguare is pèrdidas in is cundutas e assegurare una digitalizatzione e un’averiguadura de sighidu de is retzas. Abbanoa, in prus, at a pòdere ispèndere fintzas àteros 55 milliones chi arribant dae su Finantziamentu pro s’isvilupu e s’unidade.

Is traballos ant a tènnere dura de un’annu e mesu, cun sa manutentzione istraordinària e cun sa remplasadura de tubos betzos. A custu si ddoe atzunghent is collegamentos noos pro is utèntzias.

Is comunes interessados sunt: Nùgoro, Terranoa, Tàtari, Madalena, Santu Diadoru, Portu Turre, Bosa, Thiniscole, Crabas, Budune, Ceraxius, Tèmpiu, Terraba, Sestu e Sossu.

Sa situatzione mala de is retzas ìdricas sardas si connoschet dae ora. Giai in su 2012, segundu s’Istat, sa Sardigna fiat sa prima regione italiana pro isperdìtziu de abba. In cussos annos, difatis, si lompiat a un’isperdìtziu de agiomai su 55 % de abba. In su 2022 is pèrdidas si sunt abbassadas a suta de su 50 %, ponende s’ìsula in su de chimbe postos de is regiones pagu virtudosas. Peus de nois ddoe sunt sa Basilicata, sa Sitzìlia, s’Abrutzu e su Molise.

Serbiat duncas unu pranu de atzione, pensadu dae Abbanoa etotu in custos ùrtimos annos pro megiorare is cunditziones de is retzas ìdricas. Dae su 2013 s’est connota un’ismèngua de s’abba prelevada e destinada a su tratamentu de potabilidade. In oto annos, difatis, s’est connotu unu rispàrmiu de 45 milliones de metros cubos, che a 30 milliardos de ampuddas de unu litru e mesu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 – L.R. 22/2018, art. 22.