Cagliari

Presentazione della lista con la candidata presidente Alessandra Todde e la scienziata Piera Levi Montalcini

Presentati a Cagliari i candidati messi in lista nelle otto circoscrizioni da Orizzonte Comune, movimento civico del Campo largo a sostegno della candidata alla presidenza Alessandra Todde per le elezioni regionali del 25 febbraio.

Nell’Oristanese si propongono per un posto in Consiglio regionale il sindaco di Neoneli Salvatore Cau, Gavina Dettori di Zeddiani, l’ex sindaca di Terralba Maria Cristina Manca, il sindaco di Siamanna Franco Vellio Melas e due oristanesi, Iole Pagliarino e Gianfranco Secci.

Alla presentazione ufficiale hanno partecipato Alessandra Todde e l’ingegnera elettronica e scienziata Piera Levi Montalcini. “Sono delle liste eterogenee, composte da persone di assoluto valore e di solide basi etiche, con competenze diversificate; molte con solide esperienze amministrative alla guida di liste civiche”, hanno dichiarato i rappresentanti di Orizzonte Comune”.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti i candidati delle otto circoscrizioni, sottolineando alcuni aspetti specifici del programma di coalizione. Tra i punti principali il progetto per la costituzione di una Macroregione del Mediterraneo occidentale, a trazione insulare (Sardegna, Baleari e Corsica. “È l’unico strumento, previsto dal diritto comunitario, in grado di assegnare un ruolo da protagonista alla nostra isola nel Mediterraneo e in Europa”, hanno spiegato i rappresentanti del movimento civico.

“È indispensabile anche per affrontare efficacemente i problemi irrisolti della mobilità, della sanità, dell’identità culturale (bilinguismo), della fiscalità di vantaggio come la zona franca, e quindi dello sviluppo e dell’occupazione: temi urgenti che dovranno essere fra i primi impegni della prossima legislatura regionale”.

Giovedì, 8 febbraio 2024