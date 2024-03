Su Gazetinu, giòbia 7 de martzu de su 2024

Unu prèmiu a su cocoi pintadu cun s’ou de Arrolli – Su cocoi pintadu cun s’ou de sa sienda de Arrolli “Kentos – Su pane de is chentenàrgios” at bintu sa medàllia de prata in is campionados italianos de faghimentu de su pane 2024, fatu in sa Fiera Tirrenu de Marina de Carrara. Est una genia de pane de sìmula de trigu tostu ‘senadore Cappelli’ biològicu, cun fermentu naturale annoadu dae prus de tres sèculos e dd’at fatu Simona Prasciolu.

S’imprendidora giòvana at fatu a trivas cun àteros 21 maistros de s’arte bianca chi arribaiant dae totu Itàlia, chi si sunt allistados in is categorias pane de su connotu, pane annoadore, durche cotu a forru e pane artìsticu. Sa giuria at tentu in contu fintzas su livellu de dificultade in su faghimentu, is tècnicas de faghimentu, s’originalidade e s’istentu in su contivìgiu de is particulares. Totu cosas chi Simona Prasciolu at ischidu pònnere paris in su cocoi suo. Una medàllia de brunzu, imbetzes, est arribada cun su chivargeddu nieddu de sìmula integrale de trigu tostu ‘senadore Cappelli’.

“Semus presados pro is resurtados otentos e ddos bolemus cumpartzire cun is 60 collaboradores de