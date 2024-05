Su Gazetinu, giòbia 30 de maju de su 2024

Una coa de chida de addòbios in Sardigna – Una coa de chida de addòbios in Sardigna intra de cultura, sagras e apuntamentos isportivos de non pèrdere. In provìntzia de Casteddu, in Santu Sparau, fintzas a domìnigu ddoe est su Fèstival Sant’Arte dedicadu a is artes visivas e performadoras, pensadu dae Pinuccio Sciola e organizadu dae sa Fundatzione Sciola, cun s’agiudu de sa Regione Sardigna, de sa Fundatzione Sardigna e de su Comunu de Santu Sparau.

In S’Alighera, semper fintzas a su 2 de làmpadas, si curret imbetzes sa tapa italiana de su Campionadu de su Mundu de Rally. Cuncordada dae s’Automobile Club de Italia, est sa de ses tapas de su Campionadu mundiale in ue ant a fàghere a trivas 87 echipàgios in unu caminu de prus de 260 chilòmetros de bias sena de asfaltare, in 16 provas ispetziales in su nord de Sardigna.

De importu fintzas sa de 20 editziones de su “Girotonno” in U Pàize, cun sa triva gastronòmica internatzionale, ispetàculos de coghina cun grandes coghineris, tastaduras, addòbios e àteros istentos.

Pro is isportivos amantiosos de s’apicheddada e de s’isport in logu abertu, s’apuntamentu est