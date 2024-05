Oristano

L’annuncio durante la riunione di Coordinamento delle Forze di Polizia, svolta stamattina in Prefettura

Dieci militari amplieranno l’organico del Comando provinciale della Guardia di finanza per il periodo estivo. I rinforzi arriveranno nell’Oristanese per il periodo dal 2 al 16 agosto prossimi.

L’annuncio è stato dato dalla Prefettura di Oristano, con una nota ufficiale: “Con l’approssimarsi della stagione estiva, il Ministero dell’Interno ha predisposto il piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva per fronteggiare le esigenze di ordine e sicurezza pubblica nei luoghi di prevedibile maggiore concentrazione turistica ed assegnato alla provincia di Oristano ulteriori 10 unità di personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza”

“Ancora una volta lo Stato conferma la particolare attenzione per il territorio e invia forze e mezzi per assicurare ai cittadini e ai turisti che affolleranno le nostre spiagge livelli di sicurezza adeguati ed efficaci”, ha commentato il prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, durante la riunione di Coordinamento delle Forze di Polizia, svolta stamattina in Prefettura, alla presenza del Vicario del Questore e dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Nel corso dell’incontro, valutate le esigenze anche sulla base dell’esperienza delle ultime