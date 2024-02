Su Gazetinu, giòbia 22 de freàrgiu de su 2024

Sa Sardigna in su TourismA – Pro su de deghe annos paris sa Sardigna est presente in su TourismA, su salone de s’archeologia e de su turismu culturale, in programma dae su 3 a su 5 de martzu in su Palàtziu de is Cungressos de Firentze.

Sa delegatzione sarda, chi est acasagiada in unu salone mannu dedicadu a s’Ìsula chi tenet una visibilidade manna, dda ghiant: s’Assessoradu de su Turismu, Artesania e Cummèrtziu de sa Regione Autònoma de Sardigna, sa fundatzione Monte ‘e Prama cun is cosas ammajadoras de su Sinis, s’Unione de is Comunes de sa Trexenta e su progetu pluriennale Experience Tour, sa retza de is 20 museos dae nord a sud de sa Sardigna chi faghent parte de su tzircùitu Smart (Logos e Museos Archeològicos in Retza cun su Territòriu), s’assòtziu culturale Archeòlogu Sardigna e sa Domo de imprenta Carlo Delfino.

Ocannu protagonistas sunt is domos de janas, is tumbas ipogèicas chi s’editore Carlo Delfino ddis at dedicadu su de milli tìtulos publicadu, contivigiadu dae professore Alberto Moravetti e arrichidu dae is fotografias fatas dae su fotògrafu Nicola Castangia. Ma non podiant mancare is Gigantes de Monte ‘e Prama e fintzas is istàtuas menhir de Làconi, custas ùrtimas in sa mustra de fotografias cuncordada in su Palàtziu de is Cungressos.

Ddoe est fintzas sa Trexenta chi in Firentze mustrat s’istòria sua millenària cun su progetu de s’Experience Tour chi at permìtidu a is biagiadores esperientziales de connòschere is putzos sagrados, is tumbas de is gigantes ma fintzas is testimonias de una vida plurimillenària in is sartos de Sardigna.

Sa Sardigna e is territòrios chi ocannu pigant parte a is tres dies de manifestatziones de TourismA si presentant, a un’ala, aunidos comente a territòrios de Sardigna, ma fintzas diferentes gràtzias a is piessignos de onniunu. Custu pro pòdere ofèrrere a custa genia de turistas propostas e itineràrios turìsticos diferentes, a baratu, duncas cuncurrentziales.

Antoni Nàtziu Garau

