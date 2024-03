Su Gazetinu, chenàbura 22 de martzu de su 2024

Pasca Manna, sorpresas malas pro is sardos – Is prètzios in su cummèrtziu a minudu sighint a crèschere in s’Ìsula, lassende rastros fungudos in s’ispesa de is famìllias: Pasca Manna e is festas suas ant a presentare unu contu salidu a is sardos.

“Is benes alimentares”, narat Giorgio Vargiu, presidente de Adiconsum, “in s’ùrtimu mese creschent in mèdia de su 4,1% cunforma a su 2023, cun puntas de +15/20% pro is oos de tziculate e de + 5/10% pro is columbas. Sa cosa de bufare costat su 3,5% in prus e, duncas, a istèrrere sa mesa pro Pasca Manna ocannu at a costare de prus”.

Ma fintzas chie pro su pràngiu de Pasca Manna at a andare a ristorante at a dèpere fàghere is contos cun s’incarimentu de is prètzios: sa crèschida mesana est de su 4,3%, cun puntas de su 5,4% in Terranoa-Tèmpiu. Creschent de su 4,7%, cun puntas de su 13,3% in Terranoa, fintzas is albergos e is àteras istruturas de retzimentu. E non faeddamus de is tarifas aèreas chi sunt atrufuddadas a manera ispantosa, prus che totu pro is chi torrant a Sardigna pro nche passare sa Pasca.