Antalya

In corso i Suds Trisome Games. Tra i protagonisti anche il cestista Davide Paulis e il vice-allenatore dell’Italbasket Mauro Dessì

L’Oristanese subito protagonista ai Suds Trisome Games con due medaglie d’oro conquistate dalla campionessa di Marrubiu Chiara Statzu, nell’atletica leggera.

L’importante manifestazione internazionale riservata ad atleti con sindrome di Down – giunta alla seconda edizione – è in corso ad Antalya, in Turchia.

Statzu, tesserata con la Saspo Cagliari, ha vinto la gara dei 100 metri e quella dei 400.

In Turchia si sta mettendo in luce anche Davide Paulis, cestista di Quartu Sant’Elena protagonista con la canotta dell’Italbasket Fisdir, tesserato però con l’Atletico Aipd Oristano. E sulla panchina degli azzurri c’è il vice-allenatore Mauro Dessì, tecnico dell’Atletico Aipd, originario di Villaurbana.

Ieri l’Italbasket ha vinto a tavolino contro la Finlandia, a causa del forfait degli scandinavi causato da problemi gastrointestinali, e si è poi imposta 32-24 sulla Turchia. Oggi è arrivata un’altra vittoria, per 32-9 sull’Ungheria.

Completa la delegazione sarda ai Suds Trisome Games Simone Nieddu dell’Athletic Club Cagliari.

Lo scorso settembre, a Padova, erano andati in scena i