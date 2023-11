Su Gazetinu, chenàbura 17 de onniasantu de su 2023

Sa coa de chida in provìntzia de Aristanis – Sàbadu 18 e domìnigu 19 de onniasantu at a fàghere a iscobèrrere logos meda de sa provìntzia de Aristanis: in biddas meda, difatis, ddoe cuncordant addòbios de importu a beru.

Si cumentzat dae su cabulogu cun sa de tres editziones de su Torneu natzionale de basket a carrotzedda “Tzitade de Aristanis”: cras a merie is atletas ant a fàghere a trivas in unas cantas partidas de non pèrdere. Pro custa ocasione in su Palasport de Sa Rodia ddoe ant a èssere fintzas is giogadores de sa Dinamo de Tàtari.

Semper sàbadu, in antis de sa partida de is 17.30, mamas e babbos ant a pòdere fàghere còmporas in su Baby Swap Party de bia de Diego Contini: ant a pòdere comporare unu muntone de cosas chi s’imperant pro sa pipiesa. In su Tzentru cummertziale “Porta Noa”, dae mangianu, at a fàghere a pregontare consìgios mèigos a is ispetzialistas presentes.

Domìnigu at a tocare a sa mùsica cun sa rassigna cuncordada dae s’Ente pro is Cuntzertos: in su palcu si ddoe ant a pòdere ascurtare su barìtonu Christoph von Weitzel e sa pianista Diana Nocchiero, cun “Sa Liederistica di Schubert e Schumann”.

In provìntzia, cras in Mòguru ddoe faghent sa tzerimònia de premiatzione de is siendas de su Distretu rurale “Giuigadu de Arbaree”: at a èssere fintzas s’ocasione pro tastare is produsimentos de su territòriu e pro iscobèrrere àteras licanias.

Sàbadu in Arborea ant a inaugurare su fèstival culturale “Istòria” cun sa cunferèntzia “Avalorare sa sienda materiale e non materiale de is Tzitades de Fundatzione”, cun relatas fatas dae unos cantos espertos.

In Terraba e in Sorradile, imbetzes, ant a afestare sa Die de is matas cun protagonistas is pipios, chi ant a iscobèrrere su patrimòniu pretziadu de is padentes e s’importu de su respetu de s’ambiente.

In Uras at a cumentzare sa rassigna de s’Auser e s’iscola de su pòpulu cun sa presentada de su libru “Antifascistas sardos. Contos de gente contras de su fascismu”, iscritu dae professore Lorenzo di Biase.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.