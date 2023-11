Sorsi d’arte e musica a Baratili San Pietro stasera con Verniccia

Baratili San Pietro

In programma anche l’inaugurazione di un murale

Tradizione, arte e gusto: torna anche quest’anno a Baratili San Pietro la manifestazione “Verniccia presenta Sorsi d’arte”. L’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Pippia vuole esaltare la vernaccia, prodotto tipico del territorio, e lo fa attraverso l’arte e la cultura.

Quest’anno, con la seconda edizione, è prevista anche l’inaugurazione di un nuovo murale che abbellirà il centro del paese e che racconta ovviamente la vernaccia. L’ha realizzato l’artista Fabio Schirru, in arte Tellas. Appuntamento alle 17 di oggi – sabato 18 novembre – in via Nuova, al civico 61.

Subito dopo l’inaugurazione, i visitatori avranno la possibilità di visitare alcune delle cantine storiche del paese e degustare il vino tipico, accompagnato anche da prodotti locali. Queste le cantine che partecipano all’evento: Arnaldo Fanari, Silvio Carta, Tenute Fanari, S’Anatzu, Francesco Simbula.

Nelle cantine saranno esposte diverse opere, fra ceramiche, fotografie e disegni, realizzate da artisti locali e non: Tania Cuccu, Simone Placido, Alessandra Raggio, Tito Sedda, Cristina Somaroli, Carlotta Solinas, Franco Tornello e Matteo Zoccheddu.

La serata si concluderà alle 20.30 con musica folk e una grigliata nella piazza dell’ex Cantina Madau.

