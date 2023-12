Su Gazetinu, chenàbura 15 de nadale de su 2023

Sa coa de chida in provìntzia de Aristanis – Abetende is festas de Paschighedda, sa provìntzia de Aristanis s’at a abbiatzare cun unos cantos addòbios: dae sa cultura a s’isport fintzas a su bonucoro, sunt medas is addòbios in programma e a custos si ddoe atzunghent is mercadeddos pro is còmporas de s’ùrtimu minutu.

Si cumentzat sàbadu dae Aristanis cun sa regorta de bonucoro cuncordada in is iscaleris de Santu Sebestianu e cun is càntigos de su coro polifònicu ètnicu “Lionora de Arbaree” peri is bias de is bighinados antigos de sa tzitade. In s’Antiquarium Arborensu is pipios intra de 6 e 12 annos ant a pòdere pigare parte a su laboratòriu “Archeoalbero”. Ma at a fàghere fintzas a sighire duos addòbios de informu, unu in contu de is adotziones e unu in contu de is formas de iscumpensu cardìacu.

Domìnigu is bias de Aristanis s’ant a colorare cun s’isfilada a vespa de is duendos e de is paristòrias issoro. In su palatzieddu de Sa Rodia, imbetzes, ddoe ant a cuncordare sa de duas editziones de 12 oras de minibasket, cun presu e ispàssiu mannu pro is pipios e pitzocheddos de totu sa Sardigna chi giogant a pallacanestro.

Sàbadu in Donigala su Comitadu nou pro Santa Petronilla at a cuncordare mercadeddos de Paschighedda cun unu muntone de ideas pro fàghere is istrinas. In Siamajore s’ant a pòdere imparare is tècnicas de primu sucursu, mentras in Neoneli s’at a pòdere iscobèrrere comente pònnere e contivigiare matas de cherèsia, gràtzias a is espertos de Laore.

In su Campidanu de Terraba puru si respirat un’aera de Paschighedda: sàbadu e domìnigu in Arcidanu s’at a pòdere bìere in is mercadeddos sa mustra “Retratos, bestimentas e caras de su connotu sardu”; in Terraba, imbetzes, si previdet una rassigna de càntigos de Paschighedda, sa presentada de su libru “S’arbèschida est giai passada” e su cuntzertu de Elisabetta Viviani. In Marrùbiu sàbadu s’at a pòdere torrare a bìere sa mustra de bonucoro “Alas, Ogros, Coros”, mentras in Uras s’at a faeddare de s’antologia a fumetos in contu de Emilio Lussu.

In Cùglieri puru ddoe at aera de Paschighedda cun sa rapresentatzione istòrica “Sa Note Santa” de sàbadu e cun s’ispetàculu teatrale pro pipios, su domìnigu. In Nurachi domìnigu ant a abèrrere is mercadeddos cun unu muntone mannu de giogos e istentos pro totus, mentras in Sabarussa sa pròpia cosa dd’ant a cuncordare sàbadu.

Antoni Nàtziu Garau

