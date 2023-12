Il Sinis meta turistica europea, ma serve un sistema di trasporti migliore verso Cabras

Cabras

Incontro tra Comune e operatori

Incontro a Cabras tra amministratori comunali e comparto turistico per la presentazione dei dati turistici 2023, già comunicati agli organi di informazione nei giorni scorsi

Alla presenza dei titolari delle strutture ricettive e della ristorazione, il sindaco Andrea Abis ha esposto i numeri della stagione appena trascorsa, che si presentano in forte crescita rispetto al 2022, e ha proposto un metodo di programmazione strategica unitaria con gli attori pubblici e privati del territorio. È stata sottolineata l’importanza dei dati e della loro corretta interpretazione e per tale ragione, per quanto concerne quelli reperibili esclusivamente dagli operatori, è stato definito un questionario che sarà inviato agli operatori ai fini di potenziare la rilevazione del report annuale.

Sono cinque i pilastri su cui si basa l’economia turistica locale, come specifica il primo cittadino. Ambiente e cultura, con un sistema lagunare delle zone umide e della pesca da tutelare e promuovere nella fruizione. Le spiagge e l’Area Marina Protetta, con grande presenza turistica estiva e forti potenzialità. I beni culturali, grande attrattore grazie ai siti archeologici, al museo e ai punti di interesse culturale. L’enogastronomia, eccellenza basata sulle produzioni di qualità del settore ittico, agricolo e vitivinicolo. Le tradizioni popolari, che saranno oggetto di ulteriore sviluppo grazie alla nascita del museo etnografico.

Il fine della riunione, pertanto, è stato quello di partire dai dati informativi e ricevere i riscontri dal comparto turistico, rafforzando le sinergie tra pubblico e privato per un profondo cambiamento di Cabras. “Per fare del nostro territorio una destinazione turistica meglio strutturata occorre un lavoro coordinato, che parte dallo sviluppo di una visione integrata con il sistema degli operatori” ha detto il Sindaco Andrea Abis.

Diversi gli spunti proposti dai partecipanti per migliorare l’offerta turistica, come il miglioramento del sistema dei trasporti verso Cabras e i siti di interesse o l’ampliamento della cartellonistica stradale per agevolare il visitatore.

L’incontro è stato l’occasione per ribadire la volontà dell’amministrazione: “L’obiettivo è costruire una meta di turismo europeo sostenibile nel Sinis, è dunque fondamentale parlare di programmazione futura già nel mese di dicembre, così da avere a disposizione un progetto integrato e completo che possa competere seriamente per il reperimento dei fondi della programmazione 2021/2027, che per la Sardegna ammontano a svariati miliardi di euro” ha affermato il Sindaco Andrea Abis.

Venerdì, 15 dicembre 2023