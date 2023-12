Elezioni regionali: in Sardegna si voterà domenica 25 febbraio prossimo

Cagliari

Firmato il decreto

La Sardegna torna al voto per le regionali domenica 25 febbraio prossimo. Il decreto di indizione delle elezioni, non ancora pubblicato sul sito istituzionale, è stato firmato ieri sera, dopo la riunione di Giunta, dal presidente Crhistian Solinas, in base alla legge statutaria elettorale, la n.1 del 2013.

Come nella tornata elettorale di cinque anni fa, si voterà un solo giorno.

Il decreto comparirà sul Buras, il Bollettino ufficiale della Regione l’11 gennaio prossimo.

Nel frattempo la Sardegna ha perso 73.148 abitanti dal dicembre 2018, ma resterà la stessa la ripartizione dei seggi del Consiglio regionale fra le otto circoscrizioni elettorali in vista delle regionali del 2024.

Lo schema era stato approvato dalla Giunta già a fine novembre, tenendo conto del numero dei residenti, 1 milione 575.028 in tutto, in ciascun collegio.

A quello di Cagliari spettano 20 dei 59 seggi (il sessantesimo è assegnato al presidente della Regione), quattro a quello di Carbonia-Iglesias, tre al Medio Campidano, sei al Nuorese, due all’Ogliastra, sei alla Gallura (Olbia-Tempio), altrettanti all’irstanese e 12 al collegio di Sassari.

L’affluenza potrebbe far variare queste cifre, in base alla legge statutaria elettorale della Sardegna. (AGI)

