Su Gazetinu, chenàbura 1 de nadale de su 2023

Addòbios de sa coa de chida – At a èssere una coa de chida rica meda de addòbios in provìntzia de Aristanis, intra de mùsica, poesia sarda, arte e is primas atmosferas de Paschighedda.

Cumentzende dae Aristanis, in ue su sàbadu dd’ant a dedicare a sa paghe cun sa manifestatzione de s’Anpi provintziale. In pratza de Porta Manna s’ant a torrare a bìere imbetzes is pipias de tzàpulu de s’Unicef, mentras in s’hotel Mistral 2 s’at a chistionare de “Diabete e coro. Prospetivas pro su dotore de meighina generale”. A meritzeddu s’iscritore Paolo Deidda at a presentare “S’òmine sena de tempus”, chistionende-nde cun Paolo Vanacore.

Domìnigu torra libros. Ddoe at a èssere, difatis, sa presentada de “Interpretare a Frantziscu de Assisi” de Frantziscu Carta, cun sa presèntzia de s’autore e de Sabrina Sanna. A is ses de merie, in su Museu diotzesanu, s’at a pòdere bìere sa rassigna “Domìnigu in cuntzertu” cun s’addòbiu intituladu “Ispantos romànticos” de sa violinista Alice Tomada e su pianista Matteo Scalet.

In Sìmaba, sàbadu a merie, dae is bator a is ses, s’Unione de is Comunes ddoe at cuncordadu unu laboratòriu pro imparare a iscrìere mutetos a tres pees; sa faina est aberta a mannos e piticos. A is ses, imbetzes, in su Magasinu de su Monte betzu, s’at a pòdere ascurtare una gara bella a s’arrepentina cun is poetas Efis Caddeo e Giusepi Caddeu, acumpangiados dae Gianfrancu Massa (cun su sonu).

In Terraba s’abbiatzat sa Paschighedda cun sa Fiera de s’imbentu de su vivàju “Sa caminera birde”: sàbadu at a fàghere a bìere a Babbu Natale, a is elfos e a Grinch, Su Malu.

In Marrùbiu puru s’intrat in su clima de Paschighedda cun s’apuntamentu “Paschixedda Marrubiesa”, prevididu pro domìnigu.

Abarrende in su Campidanu de Terraba, sàbadu in Uras s’at a faeddare de atualidade cun su dibatu “Sa paga mìnima”, a ue ddoe ant a pigare parte Pietrina Corrias, esperta de diritu de su traballu, e sa dirigente de iscola nugoresa Lisetta Bidoni. In Arcidanu at a èssere unu merie de bonucoro, gràtzias a sa chena cuncordada in favore de is pipios de su Burundi.

In Gonnosnò su poeta frantzesu Francis Combes at a presentare sa regorta de poesias “Propaganda pro su beranu”. Domìnigu in Nureci s’at a cùrrere pro sa preventzione e pro sa chirca in contu de s’autismu e de su tumore in su sinu. In fines, in Bàini, su 3 de nadale s’at a andare a teatru, in ue s’at a pòdere bìere s’òpera “Su gatu a botas” de sa cumpangia “Teatru de ierru”: s’apuntamentu est a is chimbe de merie in is locales de su “Move the box”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.