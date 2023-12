Bosa: appaltati i lavori di riqualificazione del teatro civico comunale

“Intanto è in itinere l’affidamento della fase progettuale per altre le opere accessorie per €180.000, assegnati al Comune dalla Regione con emendamento del consigliere Alfonso Marras in legge finanziaria 2023 -2025.”, ha concluso Ledda. “Un impegno assunto dall’Amministrazione, portato avanti e giunto finalmente ad avvio con l’inizio dei lavori per la futura riapertura e nuova possibilità di fruizione da parte della comunità, quale luogo di cultura, spettacolo e vita comunitaria della città e del territorio”.

Venerdì, 1° dicembre 2023