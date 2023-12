Ex Compau, il Comune di San Nicolò d’Arcidano stabilizza due dipendenti

San Nicolò d’Arcidano

Dal mese scorso al lavoro anche due dipendenti ex Keller & Co

Sono state stabilizzate le due ex dipendenti della Ditta Compau che prestano servizio per il Comune di San Nicolò d’Arcidano. Le due lavoratrici da diversi anni – con vari rinnovi contrattuali – hanno lavorato tramite i “Cantieri Comunali per l’occupazione”. Entreranno in pianta stabile nell’organico dell’Ente a partire da lunedì prossimo (4 dicembre), con un contratto di 18 ore settimanali ciascuna.

“Le operatrici, sono di supporto all’operaio comunale nel disbrigo degli innumerevoli impegni, dalla pulizia delle strade, alla manutenzione del verde pubblico e degli spazi pubblici in genere, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, grazie al loro contributo, possiamo ottemperare a tanti servizi e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria altrimenti non fattibili anche in considerazione dell’esiguità del personale operaio in forze all’Ente”, spiega il sindaco del paese, Davide Fanari. “Nonostante le difficoltà burocratiche e amministrative che abbiamo dovuto affrontare in questo percorso di stabilizzazione, la volontà dell’Amministrazione è sempre stata ferma e ha prodotto i risultati”.

“Purtroppo, abbiamo potuto fare un contratto di 18 ore a ciascuna delle operatrici, perché costo massimo consentito era di 36 ore settimanali totali”, continua Fanari.

Il Comune di Arcidano, il mese scorso ha preso in carico altri due lavoratori tramite il “Cantiere lavori di prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive – annualità 2023. Nuovi interventi in favore dei lavoratori e delle lavoratrici (ex Keller & Co)”.

Il progetto, avrà una durata di mesi 10 con assunzione dei lavoratori per 36 ore settimanali per 5 giorni alla settimana con inquadramento Contrattuale “Multiservizi – 3° livello” – fine contratto prevista, 12.09.2024.

“Siamo lieti”, conclude Fanari, “di consentire una stabilità contrattuale alle due lavoratrici ex Compau e di annoverare tra la nostra forza lavoro, i due dipendenti ex Keller & Co; a nome mio e dell’Amministrazione, formulo loro sinceri auguri di buon e proficuo lavoro”.