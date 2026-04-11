Gli affitti brevi non sottraggono abitazioni al mercato
residenziale, ma contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio
immobiliare esistente e allo sviluppo turistico del territorio. È
quanto emerge dall'analisi del Centro Studi di Aigab (Associazione
Italiana Gestori Affitti Brevi) con dati e trend inediti relativi
al mercato degli affitti brevi in Sardegna presentata alla
manifestazione Extra2026 in corso a Cagliari.
Nell'isola su 1.049.263 abitazioni, il 61,5% è
occupato da residenti (645.820 unità), l'8% è destinato all'affitto
tradizionale 4+4 (84.232 unità), mentre ben il 30,4% risulta non
occupato (319.211 unità). Le case promosse online per affitti brevi
sono solo 37.094, pari al 3,5% del totale. Un dato che conferma -
secondo lo studio - come la disponibilità di immobili inutilizzati
sia una caratteristica strutturale del territorio e non una
conseguenza della crescita degli affitti brevi. E il confronto col
dato nazionale rafforza questa evidenza: in Italia
complessivamente, su 35.610.473 abitazioni, il 61,1% è occupato dai
residenti (21.745.570), il 12,1% è in locazione tradizionale
(4.306.112), mentre il 26,8% non è occupato (9.558.791). Gli
immobili destinati agli affitti brevi sono circa 470.345, pari
all'1,3% del totale e al 4,9% delle abitazioni non occupate (da
intendersi come "abitazioni vuote o occupate esclusivamente da
persone non dimoranti abitualmente" secondo la definizione
ISTAT).
L'analisi evidenzia come il fenomeno degli
affitti brevi vari significativamente nei diversi territori
dell'isola, senza però incidere sulla disponibilità abitativa per i
residenti.
Negli hub urbani - Cagliari, Olbia e Alghero -
il mercato presenta un'elevata residenzialità, con percentuali di
abitazioni occupate e in affitto tradizionale in linea con le medie
regionali e nazionali. Nelle destinazioni 'premium' come Arzachena,
La Maddalena, Palau e Santa Teresa Gallura si osserva una quota
molto elevata di abitazioni non occupate, superiore alle medie
regionali e nazionali. Si tratta...
Leggi tutto su Ansa Sardegna