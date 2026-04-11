Sono oltre 6.000 i lavoratori delle imprese balneari che rischiano
di non trovare occupazione nella prossima stagione estiva. E'
l'allarme lanciato da Confindustria Sardegna.
"Il perdurare della situazione di incertezza,
seguita ai rinvii e alle proroghe delle concessioni demaniali
marittime - è detto in una nota - rischia di compromettere le
attività degli operatori del settore in vista di una stagione
turistica che sarà avviata con grande difficoltà a causa dalle
enormi spese di ripristino che i concessionari stanno sostenendo
per far fronte ai danni derivanti dalle mareggiate causate deal
ciclone Harry.
Si parla di circa 10 milioni di danni, ma tale
cifra potrebbe essere sottostimata, in un comparto delle
concessioni demaniali marittime che comprende strutture
alberghiere, stabilimenti balneari, porti turistici, impianti per
l'itticoltura e la pesca. Dopo l'incontro con la Regione avvenuto
nei mesi scorsi, i rappresentanti delle imprese, che esercitano la
propria attività in regime di concessione demaniale marittima per
finalità turistico-ricreative, avevano sperato in una soluzione che
potesse consentirgli di dedicarsi ai programmi di investimento con
maggiore ottimismo. Come noto, l'adeguamento alla Direttiva
Bolkestein, imposta dall'UE, prevede procedure concorrenziali per
l'assegnazione delle concessioni balneari che mal si adattano alla
realtà della nostra regione costituita in gran parte da micro e
piccole imprese, spesso a conduzione familiare, che si occupano
della gestione degli stabilimenti balneari prevalentemente
stagionali e con notevoli vincoli, connessi all'insularità. In
tutta la Sardegna - prosegue Confindustria - il comparto produttivo
che dipende dalle concessioni demaniali marittime è composto da
oltre 550 stabilimenti turistico ricreativi, che comprendono anche
gli hotel fronte mare, e 118 altre attività tra porticcioli
turistici, approdi, specchi acquei e stabilimenti per pesca e
itticoltura. Le imprese del settore sollecitano l'intervento
regionale finalizzato a individuare una adeguata disciplina
normativa che riconosca le specificità...
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